Убийственные санкции. Евросоюзу предрекли участь Южной Америки

«Мы ограничиваем экономические возможности России. Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», —цитирует Борреля Газета.ru.

Однако, в Европе нет единения, на которое рассчитывает глава европейской дипломатии. Глава министерства иностранных и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не собирается вводить новые санкции против России. Об этом он сказал на общественном форуме «Транзит» в городе Тихань.