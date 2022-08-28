Убийственные санкции. Евросоюзу предрекли участь Южной Америки

На фоне введения антироссийских санкций Евросоюз теряет политическое влияние и экономическую независимость, считают эксперты.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель спрогнозировал, что страны ЕС столкнутся с серьезными проблемами из-за антироссийских санкций в ближайшее время. Об этом Боррель заявил в ходе беседы с журналистом газеты Kronen Zeitung.

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«Мы ограничиваем экономические возможности России. Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», —цитирует Борреля Газета.ru.

Однако, в Европе нет единения, на которое рассчитывает глава европейской дипломатии. Глава министерства иностранных и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не собирается вводить новые санкции против России. Об этом он сказал на общественном форуме «Транзит» в городе Тихань.

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По словам венгерского министра, еще несколько стран разделяют позицию Венгрии, которую он назвал «фактором политической стабильности и политического мужества».

Политолог Павел Шипилин в интервью РИА ФАН призвал не испытывать иллюзий о надежности наших западных соседей. Он также заявил, что санкционная война против России «идет не так хорошо, как ожидалось».

«Европа, я так предполагаю, скоро превратится в некий субконтинент типа Южной Америки. То есть, останется значительно зажиточной, но прекратит быть мировым локомотивом. А тут еще и Китай подпирает. Поэтому, если говорить в общем, то перспективы у ЕС не очень веселые», — подчеркнул политолог.

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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил глав государств и правительства стран Евросоюза о возможном повышении цен на российский газ до конца текущего года. Прогноз повышения цены на газ с €3500 за тысячу кубометров до €5000 до конца 2022 года он опубликовал в своем Telegram-канале.


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ФОТО: РИА Новости
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