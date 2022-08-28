В Польше могут исчезнуть продукты из магазинов
Из-за высоких цен на газ в Польше из магазинов могут исчезнуть продукты питания, сообщает Wiadomości.
По данным газеты, из-за подорожания углеводородов в стране закрылись, либо сократилт свое производство ряд предприятий, связанных с пищевой промышленностью. Так, компания Grupa Azoty сообщила о закрытии завода по производству удобрений и компонентов создания пластмассы, а принадлежащие группе Capital химические предприятия сократили производство аммиака на 10%.
Как заявили представители польской пищевой отрасли, страна может столкнуться с исчезновением мяса, молочных продуктов и других товаров уже через 2-3 недели. Часть продуктовых предприятий уже приостановила свою работу из-за нехватки сырья, другие находятся на грани закрытия.
Напомним, уголь, который Польша импортирует из третьих стран, в худшую сторону отличается от российского. В частности, он имеет низкую калорийность, а стоит дороже.
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