В Польше могут исчезнуть продукты из магазинов

По данным газеты, из-за подорожания углеводородов в стране закрылись, либо сократилт свое производство ряд предприятий, связанных с пищевой промышленностью. Так, компания Grupa Azoty сообщила о закрытии завода по производству удобрений и компонентов создания пластмассы, а принадлежащие группе Capital химические предприятия сократили производство аммиака на 10%.

Как заявили представители польской пищевой отрасли, страна может столкнуться с исчезновением мяса, молочных продуктов и других товаров уже через 2-3 недели. Часть продуктовых предприятий уже приостановила свою работу из-за нехватки сырья, другие находятся на грани закрытия.

Напомним, уголь, который Польша импортирует из третьих стран, в худшую сторону отличается от российского. В частности, он имеет низкую калорийность, а стоит дороже.

