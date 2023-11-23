С Федуна и Алекперова потребовали взыскать 9,8 млрд в пользу «Открытия»

Арбитражный суд Москвы попросили взыскать около 9,8 миллиарда рублей с бизнесменов Леонида Федуна и Вагита Алекперова, следует из опубликованного на Федресурсе сообщения конкурсного управляющего «Открытие Холдинга» Марии Булатовой.

Федун и Алекперов были совладельцами «Открытие Холдинга». Конкурсный управляющий попросила взыскать с бизнесменов и четырех компаний солидарно 9 753 000 000 рублей.

До начала санации банка «Открытие» 66,4% кредитной организации принадлежало «Открытие Холдингу». В число бенефициаров входила группа «ИФД Капиталъ» Федуна и Алекперова.

В 2025 году группа ВТБ выйдет на добровольную ликвидацию банка «Открытие». В следующем году начнется перенос активной клиентской базы в ВТБ, отмечает «Радиоточка НСН».

