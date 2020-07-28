Рубль упал в соответствии с прогнозами
Тенденция на обесценивание российской валюты имеет долговременный характер, считают эксперты.
Курс рубля заметно упал во вторник на торгах Московской биржи. Падение стало самым значительным более чем за два месяца по отношению к доллару и почти за четыре месяца по отношению к евро. На момент подготовки материала доллар стоил на бирже 72,5 рубля, евро превысил отметку в 85 рублей.
Как полагают эксперты, в числе причин падения - остановка роста нефтяных котировок и заявление главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, согласно которому регулятор не намерен продавать на бирже всю валюту, вырученную от передачи правительству Сбербанка. Но, кроме чисто экономических причин, на процесс могут повлиять и политика.
Существенно падение курса рубля по отношению к основным валютам прогнозировали буквально накануне российские экономисты – участники пресс-конференции в НСН. Так, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский считает возможным к концу года курс в 85 рублей за доллар. На этом, по его мнению, падение курса российской валюты не остановится, и в следующие год-два курс может упасть и до ста рублей к доллару.
Как полагает Жуковский, тогда станет неизбежна деноминация рубля. О ней не так давно предупреждал известный российский аналитик Александр Разуваев. Однако тогда возможность такого развития событий решительно отвергли представители правительства и ЦБ, усомнились в целесообразности такой меры и некоторые эксперты в сфере экономики. О неактуальности этого решения заявляли НСН, в частности, директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг, а также бывший председатель Центробанка России Сергей Дубинин.
Что касается падения курса рубля к концу текущего года, то с этим прогнозом согласен и первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. «До конца года произойдет очередное обрушение курса рубля. Рубль может упасть по отношению к бивалютной корзине процентов на 10-15», - заявил сенатор в пресс-центре НСН.
Удар, нанесенный российской экономике коронавирусом, может быть усугублен эскалацией глобального экономического кризиса в связи с предвыборной ситуацией в США, предупредил научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин. В США, которые, по его оценке, составляют основу мировой экономики, может начаться «нечто, напоминающее гражданскую войну».
«С середины сентября мы входим в зону глобального риска», - предупредил Делягин на пресс-конференции в НСН.
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