Рубль упал в соответствии с прогнозами

Курс рубля заметно упал во вторник на торгах Московской биржи. Падение стало самым значительным более чем за два месяца по отношению к доллару и почти за четыре месяца по отношению к евро. На момент подготовки материала доллар стоил на бирже 72,5 рубля, евро превысил отметку в 85 рублей.

Как полагают эксперты, в числе причин падения - остановка роста нефтяных котировок и заявление главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, согласно которому регулятор не намерен продавать на бирже всю валюту, вырученную от передачи правительству Сбербанка. Но, кроме чисто экономических причин, на процесс могут повлиять и политика.

Существенно падение курса рубля по отношению к основным валютам прогнозировали буквально накануне российские экономисты – участники пресс-конференции в НСН. Так, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский считает возможным к концу года курс в 85 рублей за доллар. На этом, по его мнению, падение курса российской валюты не остановится, и в следующие год-два курс может упасть и до ста рублей к доллару.

Как полагает Жуковский, тогда станет неизбежна деноминация рубля. О ней не так давно предупреждал известный российский аналитик Александр Разуваев. Однако тогда возможность такого развития событий решительно отвергли представители правительства и ЦБ, усомнились в целесообразности такой меры и некоторые эксперты в сфере экономики. О неактуальности этого решения заявляли НСН, в частности, директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг, а также бывший председатель Центробанка России Сергей Дубинин.

Что касается падения курса рубля к концу текущего года, то с этим прогнозом согласен и первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. «До конца года произойдет очередное обрушение курса рубля. Рубль может упасть по отношению к бивалютной корзине процентов на 10-15», - заявил сенатор в пресс-центре НСН.

Удар, нанесенный российской экономике коронавирусом, может быть усугублен эскалацией глобального экономического кризиса в связи с предвыборной ситуацией в США, предупредил научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин. В США, которые, по его оценке, составляют основу мировой экономики, может начаться «нечто, напоминающее гражданскую войну».

«С середины сентября мы входим в зону глобального риска», - предупредил Делягин на пресс-конференции в НСН.

