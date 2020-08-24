Рубль укрепился к доллару и евро

Российская валюта растёт по отношению к основным международным валютам, свидетельствуют данные торгов в понедельник, 24 августа.

Так, биржевой курс евро сегодня ушёл ниже отметки в 88 рублей, которую взял в конце прошлой недели. Европейская валюта подешевела на 0,4%, до 87,8 рубля.

Доллар между тем подешевел на 0,7%, до 74,2 рубля.

