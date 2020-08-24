Рубль укрепился к доллару и евро
24 августа 202012:37
Российская валюта растёт по отношению к основным международным валютам, свидетельствуют данные торгов в понедельник, 24 августа.
Так, биржевой курс евро сегодня ушёл ниже отметки в 88 рублей, которую взял в конце прошлой недели. Европейская валюта подешевела на 0,4%, до 87,8 рубля.
Доллар между тем подешевел на 0,7%, до 74,2 рубля.
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24 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru