Рубль сдал позиции на открытии торгов
15 июня 202011:19
Российская валюта несколько просела на открытии торгов в понедельник, 15 июня.
По данным Московской биржи, доллар США прибавил 30 копеек и подорожал до 70,5 рубля. Евро подорожал символически — на 1 копейку до 79,21 рубля, передает RT.
Иностранная валюта дорожает на фоне падения цен на нефть и роста заражений коронавирусом в Китае и США. Из-за этого появились слухи, что планета может столкнуться со второй волной инфекции, передает NEWS.ru
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15 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru