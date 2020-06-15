Рубль сдал позиции на открытии торгов

Российская валюта несколько просела на открытии торгов в понедельник, 15 июня.

По данным Московской биржи, доллар США прибавил 30 копеек и подорожал до 70,5 рубля. Евро подорожал символически — на 1 копейку до 79,21 рубля, передает RT.

Иностранная валюта дорожает на фоне падения цен на нефть и роста заражений коронавирусом в Китае и США. Из-за этого появились слухи, что планета может столкнуться со второй волной инфекции, передает NEWS.ru

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ЭкономикаКурсы Валют
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры