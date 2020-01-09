Рубль резко окреп

Особенно по отношению к евро. Центробанк установил официальный курс на 10 января в 68 рублей 06 копеек за евро. Это на 1 рубль 32 копейки ниже уровня, зафиксированного в последний день минувшего года. Схожую динамику демонстрирует и курс доллара: 61,99 – 30 декабря и 61,23 – 9 января.

Дальнейшее укрепление рубля в первой половине наступившего года прогнозирует Минэкономразвития. Вместе с тем, глава ведомства оптимизма в связи с этой тенденцией не испытывает. «Это свидетельство крайне слабого внутриэкономического спроса, как и наблюдаемый низкий уровень инфляции», - заявлял Максим Орешкин в интервью RT. По его словам, «усиление рубля очень хорошо, когда за этим стоит быстрый рост производительности. Однако, если укрепление обусловлено низким спросом, это значит, что мы упускаем выгоду, которую могли бы получить, будь внутренний спрос выше».

Сильный рубль – скорее тормоз на пути того технологического прорыва, о необходимости которого говорил президент Путин. Так считают и министр финансов, и глава Центробанка, и министр экономического развития, - напомнил однофамилец последнего, экономист Дмитрий Орешкин в эфире НСН.

«Мы живем в таком мире, где уже нет однозначно плохих и однозначно хороших явлений. Слабый рубль удобен для российской экономики, потому что она рублями платит за добытые нефть и газ и продает ее на международный рынок за доллары и за евро – значительно повышается коммерческая отдача сырьевой экономики. С другой стороны, для того же экспорта нужно покупать за рубежом, за доллары и за евро, технологии и оборудование. Как ты совершишь технологический прорыв, если у тебя нет денег, чтобы покупать технологии на том же самом западе?»

Еще более значительного укрепления рубля, скорее всего, не допустит Центробанк, - полагает Дмитрий Орешкин.

«Есть так называемая стратегия таргетирования инфляции, Центробанк очень серьезно за этим смотрит, он не захочет, наверное, чтобы доллар стоил меньше 60 рублей, потому что это уменьшает прибыльность экспорта, а страна живет экспортом. Но, с другой стороны, ему не годится и чтобы рубль упал до 80 руб./долл. Это сразу убьет весь импорт, а у нас очень существенна роль импорта в том числе в потребительском секторе».

Таких скачков, какие были в 90-е и в начале нулевых годов, мы не увидим, если не произойдет какой-то «глубокой катастрофы типа войны», - убежден собеседник НСН.

