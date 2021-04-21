Рубль подорожал на фоне заявлений Путина по международной повестке

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже снизился на 0,48% к уровню закрытия предыдущей сессии, евро подешевел на на 0,65%, сообщает ТАСС.

Согласно данным торгов на 13:17 по московоскму времени, американская валюта стоила 76,465 рубля, евро снизился до 91,82 рубля.

Укрепление рубля произошло на фоне заявлений президента России Владимира Путина по вопросам международных отношений, которые он сделал в ходе послания Федеральному собранию.

Ранее аналитик и эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил, что главным конкурентом доллара в долгосрочной перспективе является китайский юань, сообщает RT. По его словам, евро - это локальная валюта для расчёта в Евросоюзе.

