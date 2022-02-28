Рубль отыграл более половины утреннего падения к доллару и евро
Российская валюта отыгрывает более половины утреннего обвала к доллару и евро на фоне действий Центробанка и министерства финансов по стабилизации рынка. Несмотря на это рубль продолжают находиться на новых для себя минимумах в ходе торгов на Мосбирже.
Поддержку рублю также оказывают переговоры делегаций Украина и России, которые проходят в районе границы на территории Белоруссии. В первой половине дня российская валюта несколько раз обновляла исторические минимумы. Сейчас доллар торгуется в районе 95 рублей, 80 копеек, евро – 104,7 рубля.
Совет директоров Центробанка объявил сегодня об увеличении ключевой ставки сразу до 20%. Это новый рекорд, в 2014 году ключевая ставка поднималась до 17%. Сегодня правительство ввело обязательную продажу зарубежной валюты в размере 80% выручки для резидентов - участников внешнеэкономической деятельности.
В связи с этим Центробанк приостановил валютные интервенции, сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.
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