Рубль опустил доллар ниже отметки начала лета
Курс американской валюты на торгах Московской биржи 7 октября опустился ниже 72 рублей. Относительно закрытия предыдущего дня доллар в моменте проседал на 49 копеек. В последний раз он стоил меньше 72 рублей 16 июня текущего года. В момент написания заметки за доллар на торгах дают 72 рубля, 2 копейки.
Российская валюта укрепляется, несмотря на снижение нефтяных котировок. Марка Brent потеряла в цене 1,79% в среду, 6 октября и продолжает снижение. Давление на котировки оказывают данные по запасам нефти в США, которые выросли на 2,35 миллиона баррелей. Сейчас Brent торгуется в районе 81 доллара.
По оценке аналитиков, рубль растёт, потому что в его котировки трейдеры начали закладывать ожидания повышения ключевой ставки Центробанком на 0,5 процентных пункта на ближайшем заседании 22 октября.
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