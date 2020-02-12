Рубль нокаутировал доллар и евро с помощью Covid-2019

Европейская и американская валюты обвалились по итогам утренней сессии Московской биржи, по итогам которой определяется официальный курс. Центробанк установил курс доллара на 13 февраля в размере 63 рублей, 5 копеек. Таким образом, доллар упал на 9 копеек по сравнению с предыдущей котировкой.

Евро потерял ещё больше – 98 копеек. Официальный курс ЦБ на завра – 68 рублей, 80 копеек, передает Газета.ру.

Как отмечают эксперты рынка, рубль крепнет в связи с ростом интереса инвесторов к рисковым активам на фоне ситуации с коронавирусом. В докладе Федеральной Резервной Системы США в конце прошлой недели прогнозировалось, что спад в экономике Китая в результате эпидемии может распространиться на Америку и мировые рынки.

Кроме того, рубль поддерживают цены на нефть, которые растут в ожидании решения России относительно рекомендации по сокращению добычи и публикации данных Минэнерго США о запасах.

В ходе торгов на Московской бирже наметилась тенденция на дальнейшее снижение доллара и евро, отмечает «Свободная пресса».

