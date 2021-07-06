Рубль незначительно укрепился к доллару и евро

Рубль незначительно укрепился к евро и доллару, сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию Московской бирже.

Курс доллара расчетами «завтра» на 7:06 снизился на семь копеек до 73,39 рублей. Рубль приблизился к евро на две копейки — 87,14.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 0,41% и достигли 77,48 долларов за баррель.

