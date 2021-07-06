Рубль незначительно укрепился к доллару и евро
6 июля 202108:10
Рубль незначительно укрепился к евро и доллару, сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию Московской бирже.
Курс доллара расчетами «завтра» на 7:06 снизился на семь копеек до 73,39 рублей. Рубль приблизился к евро на две копейки — 87,14.
Августовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 0,41% и достигли 77,48 долларов за баррель.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+24 353 / сут.
Умерли
139 тыс.+654 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+14 540 / сут.
- Москвичи стали получать QR-коды по смс
- Стали известны причины возможного крушения АН-26
- СМИ: на церемонию открытия Олимпиады в Токио могут допустить только VIP-гостей
- Рубль незначительно укрепился к доллару и евро
- Россиян в европейской части страны снова ждет тропическая жара
- Пассажирский самолет на Камчатке перестал выходить на связь
- Движение по трассе Джубга-Сочи возобновилось после схода селя
- Около 800 построек оказались подтоплены в Краснодарском крае
- В Оренбургской области ввели режим ЧС из-за пожара
- Шайба Романова помогла «Монреалю» выиграть матч финальной серии Кубка Стэнли
5 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru