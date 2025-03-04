Ростехнадзор разрешил построить энергоблок №3 на Курской АЭС-2

Ростехнадзор разрешил размещение ядерной установки нового энергоблока №3 второй Курской атомной электростанции (АЭС-2), на площадке, где разместится блок, можно начинать подготовительные работы. Об этом сообщил оператор всех АЭС страны концерн «Росэнергоатом».

Отмечается, что Ростехнадзор выдал соответствующую лицензию, подтверждающую соответствие проекта нормам и требованиям безопасности.

«Теперь можно приступать к подготовительным работам на площадке, где разместятся новые энергоблоки», - указали в «Росэнергоатоме».

Курская АЭС-2 строится у Курской АЭС, объект должен заместить выбывающие из эксплуатации энергоблоки первой электростанции.

Ранее Ростехнадзор отменил запрет на работу трех карьеров холдинга «Южуралзолото группа компаний» в Челябинской области, пишет Ura.ru.

