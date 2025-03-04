Ростехнадзор разрешил построить энергоблок №3 на Курской АЭС-2
Ростехнадзор разрешил размещение ядерной установки нового энергоблока №3 второй Курской атомной электростанции (АЭС-2), на площадке, где разместится блок, можно начинать подготовительные работы. Об этом сообщил оператор всех АЭС страны концерн «Росэнергоатом».
Отмечается, что Ростехнадзор выдал соответствующую лицензию, подтверждающую соответствие проекта нормам и требованиям безопасности.
«Теперь можно приступать к подготовительным работам на площадке, где разместятся новые энергоблоки», - указали в «Росэнергоатоме».
Курская АЭС-2 строится у Курской АЭС, объект должен заместить выбывающие из эксплуатации энергоблоки первой электростанции.
Ранее Ростехнадзор отменил запрет на работу трех карьеров холдинга «Южуралзолото группа компаний» в Челябинской области, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ростехнадзор разрешил построить энергоблок №3 на Курской АЭС-2
- Посол РФ: Ирландия хочет развязать себе руки в вопросе миротворцев на Украине
- СМИ: Счетная палата вернула в бюджеты рекордные 148,9 млрд рублей
- Китайский мультфильм «Нэчжа 2» заработал в мировом прокате два миллиарда долларов
- Умер обвинявшийся во взяточничестве экс-министр транспорта Башкирии Клебанов
- Сергей Жуков попросил о запрете требовать блокировки фильма «Руки Вверх!»
- В Бурятии при сходе лавины погиб мужчина
- Премьер Австралии допустил отправку миротворцев на Украину
- Захарова: Извинения за «Катюшу» на иврите позор для властей Молдавии
- Житель Подмосковья выиграл в лотерею более 285 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru