«Ростех» создаст новый станкостроительный холдинг
Госкорпорация «Ростех» планирует создать компанию по производству тяжелого обрабатывающего оборудования и инструментов для продажи промышленным предприятиям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
В «Ростехе» подтвердили наличие таких планов.
Новую компанию возглавит генеральный директор занимающегося антикризисным управлением предприятиями ОПК организации «РТ-Капитал» Кирилл Федоров. В состав новой структуры войдут станкостроительные активы «Ростеха», а также ряд разрозненных компаний-производителей оборудования. В частности, к холдингу присоединятся БелЗАН, «Станкопром», «Нити Прогресс», «Стан».
Созданная «Ростехом» компания будет претендовать на 50% российского рынка. В настоящее время объем отечественного рынка станков оценивается в несколько десятков миллиардов рублей, однако, согласно прогнозам экспертов, уже к 2030 году рынок превысит 140 миллиардов.
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