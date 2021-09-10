«Ростех» создаст новый станкостроительный холдинг

Госкорпорация «Ростех» планирует создать компанию по производству тяжелого обрабатывающего оборудования и инструментов для продажи промышленным предприятиям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

В «Ростехе» подтвердили наличие таких планов.

Новую компанию возглавит генеральный директор занимающегося антикризисным управлением предприятиями ОПК организации «РТ-Капитал» Кирилл Федоров. В состав новой структуры войдут станкостроительные активы «Ростеха», а также ряд разрозненных компаний-производителей оборудования. В частности, к холдингу присоединятся БелЗАН, «Станкопром», «Нити Прогресс», «Стан».

Созданная «Ростехом» компания будет претендовать на 50% российского рынка. В настоящее время объем отечественного рынка станков оценивается в несколько десятков миллиардов рублей, однако, согласно прогнозам экспертов, уже к 2030 году рынок превысит 140 миллиардов.

