Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян в первом квартале 2021 года
Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале текущего года снизились на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, следует из данных Росстата.
При этом в сравнении с IV кварталом прошлого года доходы снизились на 26,7%. Расчеты скорректированы на инфляцию, кроме того, в них не учитываются обязательные платежи (налоги, сборы, проценты по кредитам и так далее).
По данным Росстата, реальные денежные доходы граждан в первом квартале 2021 года снизились на 2,8% по сравнению с первым кварталом 2020 года (и на 26% к предыдущему кварталу). В среднем на душу населения приходится 32 612 рублей денежных доходов.
В ведомстве отмечают, что в структуре денежных доходов россиян возросла доля оплаты труда, при этом снизилась доля доходов от предпринимательской деятельности, соцвыплат и других денежных поступлений. Доходы от собственности остались на уровне первого квартала прошлого года.
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