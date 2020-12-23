Росстат сообщил о повышении цен на яйца, огурцы и помидоры

Цены на продовольственные товары продолжают увеличиваться. За прошедшую неделю в наибольшей степени подорожали куриные яйца, следует из данных Росстата.

В ведомстве отмечают, что стоимость этого продукта увеличилась на 3,2%. Неделей ранее куриные яйца подорожали на 4%.

Кроме того, в среднем на 2,9% увеличилась стоимость плодоовощной продукции. Наибольший рост (на 10%) продемонстрировали цены на огурцы, а стоимость помидоров увеличилась на 6,4%, сообщает Ura.ru.



По данным Росстата, за неделю подорожали также замороженная рыба (на 0,8%) и куриное мясо (на 0,7%). На 0,4 % выросли цены на печенье, колбасную продукцию и мясные консервы (в том числе для детского питания). Дороже на 0,3% стали макаронные изделия, ржаной хлеб, чёрный чай, овощное и фруктово-ягодное детское питание, жирный творог, сычужные сыры, говядина.

При этом Росстат отмечает снижение стоимости подсолнечного масла на 3,2%, сахара — на 1%, свинину и баранину — на 0,2%.

В среднем с 15 по 21 декабря потребительские цены в России выросли на 0,2%.

