Росстат: Реальные располагаемые доходы граждан увеличились во втором квартале года
Реальные располагаемые доходы россиян в годовом выражении выросли на 6,8% во втором квартале 2021 года. Об этом сообщается в докладе Росстата.
Кроме того, ведомство уточнило данные по динамике первого квартала года: согласно новой оценке, спад составил 3,7% вместо 3,6%.
Также Росстат скорректировал информацию по снижению показателя по итогам 2020 года. В первом квартале прошлого года рост доходов составил 1,9%, при этом по итогам второго квартала был зафиксирован спад на 7,1%.
Согласно прогнозам министерства экономического развития РФ, в 2021 году ожидается рост реальных располагаемых доходов на уровне 3%.
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