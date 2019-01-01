Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП

ВВП России в первом квартале 2019 года увеличился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорят данные, предоставленные Росстатом. Таким образом, служба подтвердила свою предварительную оценку динамики показателя, которая была опубликована в мае.

Отмечается что в текущих ценах объем ВВП России составил 24 трлн 487,1 млрд рублей. В Росстате отметили, что наибольший рост стоимости произведенных товаров и услуг наблюдался в сфере финансов и страхования, гостиничного и ресторанного бизнеса, а также в добыче полезных ископаемых.

В частности, по данным Росстата, промышленное производство в РФ в мае текущего года выросло на 0,9% к уровню соответствующего месяца годом ранее. При этом в январе - мае текущего года промпроизводство увеличилось на 2,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018-го.

Добыча полезных ископаемых в мае выросла на 2,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2018-го. В сфере снабжения электроэнергией наблюдался рост на 1,8%, а производство в сфере водоснабжения увеличилось на 0,8%.

Ранее в июне Владимир Путин заявил, что Россия в ближайшие годы должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. Однако российский лидер подчеркнул, что это не самоцель – Россия должна «закрепиться на среднеевропейском уровне по основным показателям качества жизни и благополучия граждан». Об этом Путин заявил в ходе на пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

По словам президента, объем ВВП по паритету покупательной способности на душу населения - около 30 тысяч долларов. Путин отметил, что на таком же уровне находятся показатели стран Южной и Восточной Европы.

