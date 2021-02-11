Россияне в 2020 году побили рекорд по долгам за электричество
Долги россиян за электроэнергию в 2020 году побили рекорд, увеличившись на 12 млрд рублей, следует из данных Центра финансовых расчетов (ЦФР).
Рост задолженностей достиг максимума с 2012 года. При этом в 2019 году долги граждан страны за электричество составили 3 млрд, годом ранее — 6 млрд рублей.
«Общий долг потребителей перед энергосбытовыми компаниями в 2020 году достиг 287 млрд руб. Больше половины — 154 млрд руб.— накопили непромышленные потребители (включая ЖКХ)», — цитирует «Коммерсант» сообщение центра.
Кроме того, 66 млрд рублей долга приходятся на бюджетные предприятия, сельхозпроизводителей и промышленную отрасль.
По данным Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, на рост задолженностей могли повлиять пандемия коронавируса и введённый на её фоне запрет на штрафы за просрочку платежей.
При этом россияне стали единственной категорией потребителей, нарастившей объём потребления электроэнергии за год коронакризиса, сообщает Ura.ru.
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