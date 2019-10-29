Россияне теряют сотни миллиардов без хамона и пармезана

«Такие товары, как птицу, свинину и помидоры, исследователи отнесли к группе „успех импортозамещения“. К 2016 году реальные цены на них выросли, однако позднее они опустились ниже уровня 2013 года, чему поспособствовал рост внутреннего производства. Общие выгоды потребителей от импортозамещения свинины, птицы и помидоров составили 75 млрд рублей в год. Таким образом, общие потери потребителей составили ежегодно 445 млрд рублей, или около трех тысяч рублей на человека в год. Эта сумма составляет 4,8% стоимости минимальной продовольственной корзины», — говорится в исследовании.

Напомним, что ранее в Минсельхозе отвергли идею запретить уничтожение санкционных продуктов, нелегально ввозимых на территорию Российской федерации, пишет Ura.ru.

Продовольственное эмбарго, запрещающее ввозить в РФ продукты из США, стран ЕС, Канады, Австралии и Норвегии действует с августа 2014 года. В число санкционных продуктов вошли мясо и мясные изделия, рыба, морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция, включая сыры. Ограничительные меры будут действовать до конца 2020 года.

