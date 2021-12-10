Россияне официально смогут давать в долг онлайн

У россиян появится возможность официально давать друзьям в долг онлайн. Об этом говорится на сайте Sber.ru.

Специальный сервис, предоставляющий эту услуга, появился у Сбербанка. Когда срок предоставления суммы в долг истечет, должнику придет уведомление о том, что он должен вернуть деньги.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо будет зайти в раздел «Диалоги» и выбрать чат с тем человеком, которому вы хотите перевести деньги, а потом нажать на плюс и выбрать категорию «Дать в долг». Также необходимо будет указать сумму и дату возврата. Отслеживать возвращение долга можно будет в чате.