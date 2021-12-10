Россияне официально смогут давать в долг онлайн

У россиян появится возможность официально давать друзьям в долг онлайн. Об этом говорится на сайте Sber.ru.

Специальный сервис, предоставляющий эту услуга, появился у Сбербанка. Когда срок предоставления суммы в долг истечет, должнику придет уведомление о том, что он должен вернуть деньги.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо будет зайти в раздел «Диалоги» и выбрать чат с тем человеком, которому вы хотите перевести деньги, а потом нажать на плюс и выбрать категорию «Дать в долг». Также необходимо будет указать сумму и дату возврата. Отслеживать возвращение долга можно будет в чате.

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Отмечается, что пользователи смогут производить все платежи самостоятельно, приложение не будет списывать деньги со счета.

В компании считают, что такой сервис сможет помочь клиентам выстраивать комфортные отношения с теми, кто занимает у них деньги. На сайте отмечается, что пользователям больше не нужно будет напоминать знакомым и друзьям, кто и сколько ему должен, потому что за них это сделает приложение.

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