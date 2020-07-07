Россияне массово беднеют, но власти в это не верят

Все началось с исследования, которое в июне провели компания «Росгосстрах Жизнь» и научно-технический центр «Перспектива». По итогам опроса полутора тысяч россиян они утверждают, что доля граждан с доходом ниже 15 тысяч рублей в месяц выросла в период пандемии коронавируса до 44,6% - это почти половина населения. Каждый пятый опрошенный пожаловался на сильное падение доходов, а каждый десятый — на полную потерю заработка с момента начала пандемии. По этим данным, на доход от 5 до 15 тысяч рублей в месяц живет почти 37% россиян. Менее 5 тысяч рублей в месяц получают, по их словам, более 8% респондентов.

В Кремле исследование о значительном падении доходов россиян не читали, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ликвидация бедности в стране является приоритетной задачей для правительства и президента.

Но именно государство ввергло страну в кризис с началом пандемии, а теперь отказывается это признавать, - утверждал в эфире НСН глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин. По его словам, «хорошая и приемлемая жизнь в представлениях людей уже приблизилась к прожиточному минимуму. Уже никто не думает о том, чтобы съездить отдохнуть куда-то в Сочи, все думают, что они будут есть послезавтра», - сказал собеседник агентства.

Отказались верить в стремительное обнищание населения на фоне коронакризиса в Минэкономразвития. Там заявили, что в первом квартале 2020 года доходы жителей страны росли как в номинальном, так и в реальном выражении. Ведомство привело данные Росстата, согласно которым в январе-марте номинальные доходы населения росли на 3,3 процента. Правда, по данным того же Росстата, еще до кризиса более 18 млн россиян — это 12% населения страны — жили на доходы ниже прожиточного минимума. А во вторник, 7 июля, Росстат констатировал падение уровня потребительской уверенности населения во втором квартале 2020 года. Показатель рухнул до 4-летнего минимума из-за карантинных ограничений в экономике, упав на 19 п.п. по сравнению с первым кварталом 2020 года до отметки минус 30%, следует из сообщения ведомства. Ранее Росстат прогнозировал, что на фоне обрушения цен на нефть, падения уровня жизни населения, массового банкротства бизнеса, российская экономика упадет на 6-7%. Так где же Минэкономразвития видит рост доходов? Даже официальные данные статистики ничего такого не предвещают.

