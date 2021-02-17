Россияне будут видеть свои покупки в личных кабинетах на сайте ФНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс, после чего граждане смогут видеть свои покупки и получить налоговый вычет по ним, если он предусмотрен, передает РИА Новости слова главы ФНС Даниила Егорова.

С марта текущего года в России упростят получение имущественных и инвестиционных вычетов до 1,5 месяцев.

Пока же Госдума рассматривает законопроект об упрощении порядка получения имущественных и инвестиционных вычетов по НДФЛ, что позволит получить эти услуги в личном кабинете на сайте ФНС, то есть без заполнения налоговых документов и посещения налоговой.

