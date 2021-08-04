Россиянам предоставят скидку при покупке электромобиля

Россияне смогут расчитывать на скидку до 25% при покупке электромобилей, локализованных в России, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

В сообщении говорится, что министр экономического развития России Максим Решетников и заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов договорились о механизме стимулирования спроса на электромобили.

«Максимальный размер скидки для покупателей - 25%, то есть 625 тысяч рублей от индикативной стоимости автомобиля в 2,5 миллиона рублей», - отметили в Минэкономразвития.

В министерстве добавили, что до конца 2023 года скидку получат покупатели электромобилей крупноузловой сборки, в том числе с использованием импортной аккумуляторной батареи, а в период с 2024 по 2025 годы её распространят на электромобили мелкоузловой сборки, либо электркары с российской батареей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России планируется выпустить собственную линейку электромобилей, сообщает RT.

