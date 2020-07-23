Россиянам хотят запретить кредиты через мобильные приложения

Возможность оформления кредитов через мобильные предложения банков следует полностью запретить, заявил глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. С этим предложением он обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, передаёт RT.

По словам Курдесова, в последнее время этой опцией стали часто пользоваться злоумышленники. Получая доступ к телефонам граждан, они оформляют на них кредиты через мобильные приложения, а потом обналичивают их.

Для доступа к мобильным приложениям граждан используются разные способы, но действуют мошенники, как правило, по отработанной схеме, предупреждает Курдесов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
ТЕГИ:Информационная БезопасностьКредитыБанки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры