Россиянам хотят запретить кредиты через мобильные приложения
Возможность оформления кредитов через мобильные предложения банков следует полностью запретить, заявил глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. С этим предложением он обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, передаёт RT.
По словам Курдесова, в последнее время этой опцией стали часто пользоваться злоумышленники. Получая доступ к телефонам граждан, они оформляют на них кредиты через мобильные приложения, а потом обналичивают их.
Для доступа к мобильным приложениям граждан используются разные способы, но действуют мошенники, как правило, по отработанной схеме, предупреждает Курдесов.
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