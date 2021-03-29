Россиян предупредили о росте цен на такси на 5-10%

Стоимость поездок на такси может увеличиться на 5-10% на фоне роста цен на метан и бензин. Об этом сообщают Известия.

Как рассказала изданию председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова, перевозчики отреагируют на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов. Эксперт сослалась на прогнозы Счетной палаты и Независимого топливного союза, согласно которым есть риск повторения топливного кризиса 2018 года, и цены на бензин при худшем сценарии могут вырасти на 14%.

В ряде регионов тарифы на такси уже повысились: так, в Приморье цены выросли в несколько раз из-за увеличения стоимости топлива на 2-3 рубля за литр (при этом в среднем по России бензин и газомоторное топливо прибавили 1-1,5 рубля за литр).

Как отметила Зарипова, рост цен на метан также вызывает беспокойство у таксопарков. По мнению эксперта, это замедлит переоборудование транспорта.

По словам исполнительного директора Ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси Олега Бекетова, стоимость пропана-бутана взлетела до 29 рублей за литр, при этом в прошлом году она составляла 16 рублей. Из-за этого становится невыгодно использовать газ для такси.

По данным агрегаторов, тарифы на перевозки действительно могут увеличиться, однако повышение цен на топливо не станет ключевым фактором для их роста. Стоимость поездки зависит также от баланса спроса и предложения, дорожной ситуации, погодных условий.

