Россиян предупредили о резком росте цен на одежду и обувь
Одежда, обувь и аксессуары на российском рынке к лету подорожают на 30%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным ретейлеров, рост цен обусловлен повышением стоимости закупочных материалов, увеличением издержек на логистику и расходов по оплате труда.
Как рассказала руководитель трансформации в России Marc O’Polo AG София Кофманн в беседе с изданием, цена изделий из хлопка вырастет на 20-30% из-за повышения закупочных цен на 20-35%.
Кроме того, другие материалы, в том числе, трикотажное полотно, прибавили около 20%, сообщает Ura.ru.
Цены на материалы из нефтепродуктов также выросли на 20%, заявил заместитель генерального директора S.Oliver Shoes Иван Шахин. В частности, подорожал полиуретан, используемый при производстве экокожи, стелек и подошв. Шахин также отметил, что у компаний выросли расходы на увеличение фонда оплаты труда и логистические издержки.
По данным «Коммерсанта», компании планируют постепенно индексировать цены, чтобы не потерять трафик.
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