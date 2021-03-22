Россиян предупредили о резком росте цен на одежду и обувь

Одежда, обувь и аксессуары на российском рынке к лету подорожают на 30%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным ретейлеров, рост цен обусловлен повышением стоимости закупочных материалов, увеличением издержек на логистику и расходов по оплате труда.

Как рассказала руководитель трансформации в России Marc O’Polo AG София Кофманн в беседе с изданием, цена изделий из хлопка вырастет на 20-30% из-за повышения закупочных цен на 20-35%.

Кроме того, другие материалы, в том числе, трикотажное полотно, прибавили около 20%, сообщает Ura.ru.

Цены на материалы из нефтепродуктов также выросли на 20%, заявил заместитель генерального директора S.Oliver Shoes Иван Шахин. В частности, подорожал полиуретан, используемый при производстве экокожи, стелек и подошв. Шахин также отметил, что у компаний выросли расходы на увеличение фонда оплаты труда и логистические издержки.

По данным «Коммерсанта», компании планируют постепенно индексировать цены, чтобы не потерять трафик.

