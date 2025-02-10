Россиян предупредили о подорожании новых китайских авто в апреле на 10%
Новые китайские автомобили подорожают в апреле-мае на 10%, заявил президент ассоциации «Российские автодилеры» Алексей Подщеколдин в разговоре с «Коммерсантом».
«Сейчас есть скидки на авто, и это немножко оживило январь. Но само движение по цене будет в сторону повышения. Просто это случится с некоторым лагом», - сказал он.
По словам эксперта, продажи авто в ноябре и в декабре прошлого года упали на 30% после введения нового утильсбора, новой ставки Банка России и изменения курса рубля. Вместе с тем у дилеров накопились 400 тысяч нереализованных машин и китайцы начали корректировать планы ввоза.
Ранее главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков в разговоре с НСН заявил, что в сегодняшней экономической ситуации россиянам следует покупать автомобили по своим средствам и не влезать в кредиты по бешеным ставкам, передает «Радиоточка НСН».
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