Россия запретит ввоз семян подсолнечника и кукурузы из четырех стран
Россельхознадзор запретит поставки семенного материала подсолнечника и кукурузы в Россию из Чили, Турции, Венгрии, Франции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ограничения касаются четырех компаний: чилийской PINTO PIGA SEEDS S.A., турецкой GLS TOHUMCULUK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI SURAT YOLU SK.POLEN TOHUMCULUK, французской LIDEA FRANCE, венгерской SYNGENTA.
«Меры приняты в связи с выявлением карантинных для России и стран - членов ЕАЭС объектов... фомопсиса подсолнечника, пятнистости листьев кукурузы и коричнево-мраморного клопа», — указали в Россельхознадзоре.
Для организации из Чили запрет вступает в силу 13 декабря, для компаний из Турции, Франции, Венгрии — 16 декабря.
Ранее Россельхознадзор объявил о начале поставок сливочного масла в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов, напоминает 360.ru.
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