Россия запретит ввоз семян подсолнечника и кукурузы из четырех стран

Россельхознадзор запретит поставки семенного материала подсолнечника и кукурузы в Россию из Чили, Турции, Венгрии, Франции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ограничения касаются четырех компаний: чилийской PINTO PIGA SEEDS S.A., турецкой GLS TOHUMCULUK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI SURAT YOLU SK.POLEN TOHUMCULUK, французской LIDEA FRANCE, венгерской SYNGENTA.

«Меры приняты в связи с выявлением карантинных для России и стран - членов ЕАЭС объектов... фомопсиса подсолнечника, пятнистости листьев кукурузы и коричнево-мраморного клопа», — указали в Россельхознадзоре.

Для организации из Чили запрет вступает в силу 13 декабря, для компаний из Турции, Франции, Венгрии — 16 декабря.

Ранее Россельхознадзор объявил о начале поставок сливочного масла в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов, напоминает 360.ru.

