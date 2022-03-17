Россия выплатила купонный доход по еврооблигациям на $117,2 млн

Платежное поручение Минфина России о выплатах купонного дохода по еврооблигациям было исполнено. Такое сообщение сделало само министерство.

Купоны по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году были выплачены на сумму $117,2 млн. Крайний срок выплаты составлял 15 марта 2022 года, однако в ведомстве уточнили, что направили платежное поручение иностранному банку - корреспонденту еще 14 марта.

Накануне министр финансов Антон Силуанов отмечал, что платежное поручение было отправлено банку, однако «мяч на стороне властей США», которые заморозили активы ЦБ, затруднив тем самым выплаты.

Однако позднее в Минфине США ответили, что обслуживание российского госдолга не попадает под санкции и регулируется лицензией, которая разрешает проводить платежные операции до 25 мая. Таким образом Россия избежала дефолта по госдолгу.

