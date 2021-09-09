Россия впервые будет экспортировать спортивный пистолет «Аспид»
Европейский заказчик заключил контракт на поставку российских спортивных пистолетов РГ120 «Аспид», сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».
В сообщении отмечается, что 9х19-миллиметровый спортивный самозарядный пистолет, созданный в рамках опытно-конструкторской работы «Аспид», будет впервые поставлен за рубеж. Первую партию заказчик получит уже в 2021 году.
Спортивный пистолет «Аспид» был разработан на базе 9-мм пистолетного комплекса «Удав», сообщает РИА ФАН. Он предназначен для стрельбы на дальности до 50 м, а его гарантийный ресурс - 25 тысяч выстрелов.
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