Россия впервые будет экспортировать спортивный пистолет «Аспид»

Европейский заказчик заключил контракт на поставку российских спортивных пистолетов РГ120 «Аспид», сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

В сообщении отмечается, что 9х19-миллиметровый спортивный самозарядный пистолет, созданный в рамках опытно-конструкторской работы «Аспид», будет впервые поставлен за рубеж. Первую партию заказчик получит уже в 2021 году.

Спортивный пистолет «Аспид» был разработан на базе 9-мм пистолетного комплекса «Удав», сообщает РИА ФАН. Он предназначен для стрельбы на дальности до 50 м, а его гарантийный ресурс - 25 тысяч выстрелов.

