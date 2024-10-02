Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса в мире

В Москве изменится 15 маршрутов наземного транспорта «Уральские авиалинии» будут выполнять рейсы между Домодедово и Дубаем по обходному маршруту Собянин поздравил с профессиональным праздником строителей московского метро Театру сатиры исполнилось 100 лет Москвичей призвали не подкармливать диких животных