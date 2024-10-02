Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса в мире

Россия вошла в четверку самых крупных мировых производителей мяса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

Глава правительства провел встречу с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым. Премьер подчеркнул, что в текущем году показатели по большинству основных продуктов в сельском хозяйстве выполнены.

«Наша страна... вошла в четверку крупнейших производителей, например, мяса в мире», — указал Мишустин.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что РФ, несмотря на трудности, занимается укреплением внешних торговых связей, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:МясоПроизводствоМихаил МишустинРоссия

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