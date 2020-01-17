Россия вложилась в ценные бумаги США еще на 794 млн долларов
Вложения России в американские ценные бумаги выросли на 794 млн долларов, достигнув отметки в 11, 491 млрд долларов. Такие данные привел Минфин США, отчитавшийся за ноябрь 2019 года.
В настоящее время лидером по объемам вложений в ценные бумаги США является Япония — 1,16 трлн долларов.
Стране Восходящего солнца немного уступает Китай, вложивший в США 1,09 трлн долларов. При этом Япония удерживает первое место на протяжении шести месяцев, отмечает «Свободная пресса». Замыкает первую тройку Великобритания — 328,6 млрд долларов.
При этом Россия увеличивает свои вложения в американские гособлигации четыре месяца подряд, тогда как в 2018 года страна в основном выводила свои средства из США. На данный момент РФ не входит в в тридцатку крупнейших держателей американского долга, сообщает сайт argumenti.ru.
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