Россия увеличила экспорт словарей и энциклопедий в Евросоюз
Россия в 2024 году увеличила экспорт печатной продукции — в частности, словарей и энциклопедий — в Евросоюз. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
Всего за январь-ноябрь прошлого года ЕС купил печатных книг и другой полиграфической продукции из РФ на 22,8 млн евро. Этот показатель на 27% превысил результаты за такой же период в 2023 году.
Чаще всего Евросоюз приобретал у России словари, энциклопедии, их серийные выпуски (на 17,5 млн евро, или на 39% больше год к году), почтовые марки (на 3,3 млн), газеты, журналы и другие периодические издания (на 660 тысяч), книги-картинки для детей и раскраски (на 379 тысяч).
По итогам января-ноября 2024-го РФ стала десятым по размерам экспортером словарей и энциклопедий в страны сообщества. Список возглавили Великобритания (511,3 млн евро), Китай (325 млн) и США (192,5 млн).
Ранее СМИ сообщили, что за первые две недели 2025 года Евросоюз закупил свыше 837 тысяч кубометров сжиженного природного газа из России, пишет 360.ru.
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