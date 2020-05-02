Россия увеличила добычу и экспорт нефти

Россия увеличила добычу нефти с газовым конденсатом в апреле на 1% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Уровень добычи составил 46,45 миллиона тонн, сообщает «Интерфакс». За первые 4 месяца текущего года добыча нефти с газовым конденсатом составила около 187 миллиона тонн, это 0,8% больше показателя за тот же период прошлого года.

Уточняется также, что поставки российской нефти за рубеж за январь-апрель увеличились на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом объем добычи газа в России в апреле составил 55,14 миллиарда кубометров, это меньше на 14,3% по отношению к тому же месяцу прошлого года. По сравнению январем-апрелем прошлогоднего периода добыча упала на 8% и составила 240,55 миллиарда кубометров.

С 1 мая должно было вступить в силу соглашение в формате ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Согласно договорённостям, в первые два месяца сокращени должно составить 9,7 миллиона баррелей в сутки.

