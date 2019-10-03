Россия удивила мир взрывным ростом безналичных платежей

В исследовании Boston Consulting Group проанализированы данные по 58 странам. Выяснилось, что в России число транзакций в среднем ежегодно росло на 22,1%, тогда как общее число операций в перерасчете на одного россиянина выросло на 3000% - с 5,8 до 172 платежей в год

В BCG отметили, что Россия совершила «чудо» и стала крупнейшим рынком в Европе по числу операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по количеству защищенных токенизированных транзакций.



Эксперты также отметили, что внедрение бесконтактных платежей с помощью мобильных устройств в России прошло успешнее, чем в других странах.



