Россия удивила мир взрывным ростом безналичных платежей
За последние 8 лет количество безналичных карточных транзакций в России выросло в 30 раз, что вывело страну в абсолютные лидеры по данному показателю среди европейских стран, сообщает РБК. Западные аналитики называют эту ситуацию «чудом».
В исследовании Boston Consulting Group проанализированы данные по 58 странам. Выяснилось, что в России число транзакций в среднем ежегодно росло на 22,1%, тогда как общее число операций в перерасчете на одного россиянина выросло на 3000% - с 5,8 до 172 платежей в год
В BCG отметили, что Россия совершила «чудо» и стала крупнейшим рынком в Европе по числу операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по количеству защищенных токенизированных транзакций.
Эксперты также отметили, что внедрение бесконтактных платежей с помощью мобильных устройств в России прошло успешнее, чем в других странах.
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