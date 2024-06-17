Россия стала пятой среди стран Европы по доступности электроэнергии
Россия заняла пятое место в списке стран Европы по доступности электроэнергии для населения в прошлом году, лидерами рейтинга стали Исландия и Люксембург. Об этом пишет РИА Новости.
Агентство провело исследование и составило рейтинг на основе количества киловатт-часов, которое могут приобрести жители различных государств на свои среднемесячные зарплаты.
Лидером по доступности электричества стала Исландия, жители которой могут приобрести на среднемесячную зарплату свыше 28 тысяч кВт/ч. В топ-3 вошли Люксембург и Норвегия (20,3 тысячи кВт/ч). Россия занимает пятую строчку рейтинга (16,3 тысячи кВт/ч).
В конце списка расположились Латвия, Чехия, Румыния, Северная Македония, где жители могут приобрести менее 5,2 тысячи кВт/ч. На последнем месте рейтинга оказалась Молдавия (3,8 тысячи кВт/ч).
Аналитики также подсчитали, что самая низкая стоимость электроэнергии в пересчете на рубли — в Казахстане и России (около 4,2 рубля за кВт/ч), отмечает РЕН ТВ. При этом наиболее высокая стоимость зафиксирована в Великобритании (39,9 рубля), Германии, Ирландии, Бельгии и Дании (свыше 34 рублей).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru