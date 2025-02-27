Россия снизит пошлину на экспорт подсолнечного масла почти вдвое

Россия снизит пошлину на экспорт подсолнечного масла почти вдвое, в марте пошлина снизится до 9 333,2 рубля за тонну, говорится на сайте Минсельхоза РФ.

Уточняется, что ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в марте рассчитана при индикативной цене 1 065,1 доллара за тонну.

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Гибкие экспортные пошлины на подсолнечное масло были введены в России в 2021 году. В таком случае ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба проведет анализ обоснованности цен на некоторые продовольственные товары, включая подсолнечное масло.

Всего ведомство направило 24 запроса в адрес производителей майонеза, десять — производителям масла, 21 — маргарина, семь — соли. Организации должны предоставить ФАС сведения об объемах производства и реализации товаров, себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности продаж, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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