Россия снизит пошлину на экспорт подсолнечного масла почти вдвое, в марте пошлина снизится до 9 333,2 рубля за тонну, говорится на сайте Минсельхоза РФ.

Уточняется, что ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в марте рассчитана при индикативной цене 1 065,1 доллара за тонну.