Россия снизит пошлину на экспорт подсолнечного масла почти вдвое
Россия снизит пошлину на экспорт подсолнечного масла почти вдвое, в марте пошлина снизится до 9 333,2 рубля за тонну, говорится на сайте Минсельхоза РФ.
Уточняется, что ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в марте рассчитана при индикативной цене 1 065,1 доллара за тонну.
Гибкие экспортные пошлины на подсолнечное масло были введены в России в 2021 году. В таком случае ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба проведет анализ обоснованности цен на некоторые продовольственные товары, включая подсолнечное масло.
Всего ведомство направило 24 запроса в адрес производителей майонеза, десять — производителям масла, 21 — маргарина, семь — соли. Организации должны предоставить ФАС сведения об объемах производства и реализации товаров, себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности продаж, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru