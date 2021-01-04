Россия с февраля введёт пошлину на экспорт сои

Россия введёт пошлину 30% на экспорт сои за пределы государств-участников таможенного союза ЕАЭС, следует из постановления правительства РФ. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что налог будет введён с 1 февраля и будет действовать до 30 июня. Размер пошлины составит не менее 165 евро за тонну продукта.

Кроме того, правительство поручит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минсельхозу проводить мониторинг стоимости сои и соевого шрота с целью не допустить роста цен на продукты на внутреннем рынке.

