Россия с февраля введёт пошлину на экспорт сои
Россия введёт пошлину 30% на экспорт сои за пределы государств-участников таможенного союза ЕАЭС, следует из постановления правительства РФ. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что налог будет введён с 1 февраля и будет действовать до 30 июня. Размер пошлины составит не менее 165 евро за тонну продукта.
Кроме того, правительство поручит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минсельхозу проводить мониторинг стоимости сои и соевого шрота с целью не допустить роста цен на продукты на внутреннем рынке.
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