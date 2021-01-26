Россия с 1 марта повышает пошлину на вывоз пшеницы
Россия с 1 марта повышает пошлину на вывоз пшеницы, передает RT.
Пошлины в 50 евро за тонну будут действовать до конца июня. С 15 по 28 февраля она составит 25 евро.
Повышение пошлин обусловлено желанием властей снизить цены на внутреннем рынке.
Ранее Минсельхоз не исключил возможность введения предельных цен на зерно и макароны из-за роста цен на эти продукты, заявила замглавы ведомства Оксана Лут. По ее словам, в случае продолжения роста цен могут быть заключены соглашения между производителями и торговыми сетями, в которых будут зафиксированы предельные цены. В декабре через аналогичные соглашения предельные цены ввели на сахар и подсолнечное масло.
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