Россия с 1 марта повышает пошлину на вывоз пшеницы, передает RT.

Пошлины в 50 евро за тонну будут действовать до конца июня. С 15 по 28 февраля она составит 25 евро.

Повышение пошлин обусловлено желанием властей снизить цены на внутреннем рынке.

Ранее Минсельхоз не исключил возможность введения предельных цен на зерно и макароны из-за роста цен на эти продукты, заявила замглавы ведомства Оксана Лут. По ее словам, в случае продолжения роста цен могут быть заключены соглашения между производителями и торговыми сетями, в которых будут зафиксированы предельные цены. В декабре через аналогичные соглашения предельные цены ввели на сахар и подсолнечное масло.

