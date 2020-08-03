Россия решила денонсировать налоговое соглашение с Кипром

Российская Федерация инициировала процедуру денонсации соглашения о двойном налогообложении с Кипром. Об этом информирует министерство финансов. Речь идёт о российско-кипрском соглашении об избежании двойного налогообложения в связи с увеличением налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов, передает ТАСС.

Для внесения соответствующих изменений были проведены переговоры, по результатам которых Минфин РФ счёл неприемлемыми предложения Никосии. Российская сторона пришла к выводу, что они размывают существо мер по поддержке национальной экономики и социальных программ. В Минфине также сочли, что эти предложения дадут возможность для безналогового вывода с территории России через Кипр значительных финансовых средств.

О провале переговоров рассказал заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. Он подчеркнул, что реструктурирование холдинговых структур через Кипр станет невыгодным, их лучше будет переводить обратно в Россию. Сазанов пообещал, что кабинет министров сделает юрисдикцию административных районов более привлекательной для перевода холдинговых структур в Россию.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой увеличить ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж, в офшорные юрисдикции, с 2% до 15%. Такая мера требовала корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами.

