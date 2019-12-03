Россия и Украина договорились по транзиту нефти

Компании «Транснефть» и «Укртранснафта» заключили соглашение по транспортировке нефти на территории Украины сроком на 10 лет.

Таким образом, договор теперь действует до 1 января 2030 года. Порядок взаимодействия компаний остаются без изменений, также как оплата и технический механизм. Отмечается, что заключение соглашения гарантирует «безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе».

Документ был подписан директором «Укртранснефти» Николаем Гавриленко и вице-президентом «Транснефти» Сергеем Андроновым в Загребе (Хорватия). Во время встречи стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

