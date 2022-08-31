Россия предложит Китаю создать зону свободной торговли на острове Большой Уссурийский

Россия планирует предложить Китаю создать зону свободной торговли на острове Большой Уссурийский. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

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«Пожалуй, одним из интересных амбициозных проектов является идея создания на острове Большой Уссурийский нового пограничного кластера, который мог бы стать зоной свободной торговли между Россией и Китаем, зоной обмена товарами», — цитирует министра РИА Новости.

Чекунков отметил, что остров Большой Уссурийский подходит для создания подобия центра приграничного сотрудничества Китая и Казахстана «Хоргос», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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