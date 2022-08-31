Россия предложит Китаю создать зону свободной торговли на острове Большой Уссурийский

«Пожалуй, одним из интересных амбициозных проектов является идея создания на острове Большой Уссурийский нового пограничного кластера, который мог бы стать зоной свободной торговли между Россией и Китаем, зоной обмена товарами», — цитирует министра РИА Новости.

Чекунков отметил, что остров Большой Уссурийский подходит для создания подобия центра приграничного сотрудничества Китая и Казахстана «Хоргос», пишет RT.

