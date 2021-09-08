Россия предложила Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение

Ранее Россия денонсировала соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество с Нидерландами, страны так и не пришли к консенсусу относительно параметров пересмотра соглашения в ходе переговоров.

Подобные договоренности уже были достигнуты с Кипром, Мальтой и Люксембургом.

