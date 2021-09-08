Россия предложила Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение

Россия предложила Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение между странами, переговоры по данному вопросу планируется провести в октябре. Об этом заявил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

По его словам, соответствующее предложение о пересмотре было направлено швейцарской стороне, которая ответила на предложение утвердительно.

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Ранее Россия денонсировала соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество с Нидерландами, страны так и не пришли к консенсусу относительно параметров пересмотра соглашения в ходе переговоров.

Подобные договоренности уже были достигнуты с Кипром, Мальтой и Люксембургом.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ШвейцарияНалоги
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