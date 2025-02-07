Россия поставила Южной Корее вертолеты впервые за десять лет
Россия в 2024 году поставила Южной Корее вертолеты впервые с 2014 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы республики.
Отмечается, что в прошлом году Сеул впервые за десять лет приобрел у Москвы вертолеты с собственной массой более двух тонн, стоимость поставок составила $4,1 млн.
При этом Южная Корея импортировала из РФ части летательных аппаратов на $5,2 млн. Объемы поставок составили 34,5 тонны, за год они сократились на 69,2%. Республика купила запчасти самолетов, вертолетов, беспилотников на $2,9 млн, винты на $2,04 млн, шасси и их части на $261 тысячу.
Ранее Южная Корея увеличила импорт российского сжиженного природного газа, нарастив закупки на 28% год к году, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
- СМИ: Комик Гудков поднял цену за корпоратив до 2,5 миллиона рублей
- Кобахидзе исключил возможность восстановления дипотношений Грузии с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru