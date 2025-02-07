Россия поставила Южной Корее вертолеты впервые за десять лет

Россия в 2024 году поставила Южной Корее вертолеты впервые с 2014 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы республики.

Отмечается, что в прошлом году Сеул впервые за десять лет приобрел у Москвы вертолеты с собственной массой более двух тонн, стоимость поставок составила $4,1 млн.

При этом Южная Корея импортировала из РФ части летательных аппаратов на $5,2 млн. Объемы поставок составили 34,5 тонны, за год они сократились на 69,2%. Республика купила запчасти самолетов, вертолетов, беспилотников на $2,9 млн, винты на $2,04 млн, шасси и их части на $261 тысячу.

Ранее Южная Корея увеличила импорт российского сжиженного природного газа, нарастив закупки на 28% год к году, пишет Ura.ru.

