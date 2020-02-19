Россия опережает в цифровизации многие иностранные нефтяные компании

Нефтегазовая отрасль является основной движущей отраслью экономики Российской Федерации и нацелена на процесс развития. Российские компании движутся к цифровизации нефтегазовой отрасли гораздо быстрее, чем некоторые иностранные, сообщил в рамках международного молодёжного научно-практического форума помощник руководителя администрации президента РФ Кирилл Молодцов.

«Нам необходимо капитализировать те знания, которые у нас есть в нефтегазовой отрасли для передачи их в другие цепочки экономического развития нашей страны и других стран. И чем качественнее будем вовлекать цифровые информационные ресурсы, тем больше шансов что мы будем не только соответствовать мировому уровню, но и будем инициаторами создания новых платформ… У нас некоторые компании гораздо быстрее движутся, чем в других странах. Сейчас важно в действующих месторождениях иметь возможность оцифровывать», - сказал Молодцов.

В свою очередь губернатор Югры Наталья Комарова обратила внимание на то, что интеллектуальные продукты, которые представляют молодые специалисты и студенты нефтегазовой отрасли в рамках молодёжного научно-практического форума «Нефтяная столица», являются драйверами российской экономики.

«За прошедшие годы наш форум укрепил свои позиции в качестве международной экспертной площадки, где интеллектуальные продукты становятся драйверами экономического развития. Их экспорт измеряется, да, в бареллях, да, в тоннах, кубических метрах. Одновременно взаимосвязан с эффективностью добычи и использования углеводородного сырья и применения зелёных технологий. Третий год подряд форум генерирует решения и идеи, которые в последствии становятся частью действующих производственных процессов», - сказала Комарова.

Нефтяной молодёжный саммит проходит в Югре в третий раз. В этом году он объединил порядка 900 участников из 17 стран мира, в том числе Сирию, Индию, республику Бенин, Марокко, Индонезию, Францию, Эквадор и другие.



