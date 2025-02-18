Россия нарастила торговлю с пятью странами Евросоюза
Россия в 2024 году нарастила торговлю с пятью государствами Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Евростата.
По данным агентства, торговля РФ и ЕС по итогам прошлого года стала ниже на 24% и достигла 67,5 млрд евро — минимума с 1999 года. Однако ряд государств зафиксировали рост торговли с Россией.
Так, товарооборот с Ирландией вырос в 1,5 раза, до 743,4 млн евро, с Хорватией — увеличился почти на 31%, до 367,9 млн, с Францией — вырос на 9,4% и достиг около 6 млрд. Кроме того, Россия нарастила на 2% торговлю со Словенией (до 1,3 млрд), на 1,4% — со Швецией (873 млн).
Главным торговым партнером Москвы в Евросоюзе по итогам года стала Германия, при этом торговля двух стран сократилась на 22%, до минимальных с 1999 года 8,8 млрд евро.
Между тем Украина и Объединенные Арабские Эмираты заключили договор о всеобъемлющем экономическом партнерстве для развития беспошлинной торговли, пишет Ura.ru.
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