Россия напечатает деньги для Венесуэлы

В августе 2018 года НСН писала, что во время очередной модернизации банкнот ЦБ, скорее всего, будет заинтересован в обновлении дизайна. Как пишет «Интерфакс», такую точку зрения высказал генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук. По его словам, в основу нового дизайна может лечь принцип создания банкнот 200 и 2000 рублей. Однако это произойдёт в том случае, если регулятор устроят результаты их обращения. В первую очередь внимание обратят на долговечность купюр, надежность и устойчивость защитных признаков, подчёркивает телеканал «360».

Кроме того, Аркадий Трачук отметил, что дизайн банкнот, которые находятся в обращении в настоящий момент, был разработан в 1995–1997 годы. И с этого времени, по мнению гендиректора «Гознака», предпосылки для изменения дизайна сформировались.

Между тем, банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в октябре прошлого года представила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.







