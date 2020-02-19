Россия напечатает деньги для Венесуэлы

19 февраля 202013:23

Россия напечатает банкноты для Венесуэлы. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на копию контракта между АО «Гознак» и Центральным банком Венесуэлы. Агентство подчёркивает, что стороны заключили сделку еще в ноябре прошлого года. Её условия предполагают изготовление 300 миллионов купюр венесуэльских боливар. Общий номинал банкнот составит примерно 143 миллиона долларов.

Каракасу эта услуга обойдется Каракасу в 7,4 миллиона долларов.

Добавим, кроме Венесуэлы печать денежных купюр у России заказывают Белоруссия, Гватемала Ливан, а также другие страны.

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В августе 2018 года НСН писала, что во время очередной модернизации банкнот ЦБ, скорее всего, будет заинтересован в обновлении дизайна. Как пишет «Интерфакс», такую точку зрения высказал генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук. По его словам, в основу нового дизайна может лечь принцип создания банкнот 200 и 2000 рублей. Однако это произойдёт в том случае, если регулятор устроят результаты их обращения. В первую очередь внимание обратят на долговечность купюр, надежность и устойчивость защитных признаков, подчёркивает телеканал «360».

Кроме того, Аркадий Трачук отметил, что дизайн банкнот, которые находятся в обращении в настоящий момент, был разработан в 1995–1997 годы. И с этого времени, по мнению гендиректора «Гознака», предпосылки для изменения дизайна сформировались.

Между тем, банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в октябре прошлого года представила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.



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ФОТО: pixabay.com
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