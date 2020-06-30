Россия намерена занять 1 трлн рублей
30 июня 202020:14
Власти России планируют занять 1 трлн рублей, разместив на эту сумму облигации федерального займа (ОФЗ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин РФ.
Отмечается, что облигации планируется разместить в третьем квартале текущего года по номинальной стоимости.
Так, с июля по октябрь будет размещено облигаций на 100 млрд рублей (срок погашения 5 лет), на 700 млрд рублей (срок погашения от 5 до 10 лет) и на 200 млрд рублей (срок погашения от 10 лет).
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30 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru