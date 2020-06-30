Россия намерена занять 1 трлн рублей

Власти России планируют занять 1 трлн рублей, разместив на эту сумму облигации федерального займа (ОФЗ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин РФ.

Отмечается, что облигации планируется разместить в третьем квартале текущего года по номинальной стоимости.

Так, с июля по октябрь будет размещено облигаций на 100 млрд рублей (срок погашения 5 лет), на 700 млрд рублей (срок погашения от 5 до 10 лет) и на 200 млрд рублей (срок погашения от 10 лет).



