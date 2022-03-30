Россия начала поставлять в Белоруссию отечественный ботокс

Россия начала поставки отечественного ботулотоксина «Релатокс» в Белоруссию. Экспортёром выступает холдинг «Нацимбио» государственной корпорации «Ростех», сообщила ТАСС пресс-служба корпорации. Там подчеркнули, что препарат-ботулотоксин выводится на рынок Белоруссии для применения не только в косметических целях, но и для лечения неврологических заболеваний. На первом этапе поставка составит около 10 тысяч упаковок препарата. Отгрузки уже начались.

В «Ростехе» уточнили, что ботулотоксин производится по полному циклу в научно-производственном объединении «Микроген» в Уфе. На рыноке он был официально представлен в 2014 году и, помимо России, зарегистрирован ещё в ряде государств.