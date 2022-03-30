Россия начала поставлять в Белоруссию отечественный ботокс

Россия начала поставки отечественного ботулотоксина «Релатокс» в Белоруссию. Экспортёром выступает холдинг «Нацимбио» государственной корпорации «Ростех», сообщила ТАСС пресс-служба корпорации. Там подчеркнули, что препарат-ботулотоксин выводится на рынок Белоруссии для применения не только в косметических целях, но и для лечения неврологических заболеваний. На первом этапе поставка составит около 10 тысяч упаковок препарата. Отгрузки уже начались.

В «Ростехе» уточнили, что ботулотоксин производится по полному циклу в научно-производственном объединении «Микроген» в Уфе. На рыноке он был официально представлен в 2014 году и, помимо России, зарегистрирован ещё в ряде государств.

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Сейчас учёные работают над расширением показаний к применению препарата в неврологии. В частности, ведутся клинические исследования по применению ботулотоксина при терапии мигрени и цервикальной дистонии.

В косметологии ботулинотерапия применяется уже десятки лет и доказала свою эффективность, став одной из самых популярных процедур. Как уверяют в клиниках, инъекции ботокса считаются быстрым способом «стереть» морщины с лица и решить другие эстетические проблемы.

Ранее Компания AbbVie заявила о приостановке поставок в Россию ботокса и филлеров. Однако, российские эксперты индустрии красоты уверены в том, что на замену импортному препарату придут отечественные.


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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
ТЕГИ:ПоставкиБелоруссияРоссияФармацевтика
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